Продюсер объяснил подоплеку странного поведения Орбакайте

Сегодня, 14 октября, появилась информация, будто Кристина Орбакайте спела на закрытом мероприятии в Дубае. Компанию артистке составили бывший отчим Филипп Киркоров и бывший партнер Авраам Руссо. Самое интересное, что ранее Кристина категорически отказалась выступать с Руссо, в результате чего даже разразился скандал. Почему же теперь певица передумала и спокойно спела с экс-партером, гадают в Сети пользователи.

"Я думаю, Кристина Орбакайте выстраивает свою определенную публичную позицию, которой она придерживается, поэтому она заявляет, с кем будет выступать, а с кем нет. Но при этом кушать-то хочется. Поэтому если на камеру выступление снимать никто не будет, то почему бы и не выступить рядом с российскими артистами. Тем более если за это платят хороший гонорар", - высказал мнение продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко News.ru.

Ранее Кристина Орбакайте дала интервью, в котором откровенно заявила, что не будет давать концертов в России. Якобы выступление, которое состоялось в Санкт-Петербурге в марте, было последним. После этого заявления артистка анонсировала гастроли по Америке. Однако говорят, что билеты на ее концерты продаются плохо.