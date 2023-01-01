Любош Блага в настоящее время находится в Москве. Он дал понять, что находится под приятным и сильным впечатлением от того, что увидел в столице России.

"В России все есть, здесь высокое качество жизни. Я ходил по Москве, я видел качественные, шикарные китайские и российские автомобили, видел действительно очень развитую страну. Поэтому, пожалуйста, не верьте этим глупостям", - приводит слова евродепутата РИА Новости.

К слову, стало известно, что Россия готовит программу продвижения разнообразной отечественной продукции за рубежом, чтобы не ассоциироваться в мире только с нефтью и зерном, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В декабре 2023 года Путин подчеркивал, что к нашей стране больше не применимо выражение "Россия — это бензоколонка". Российская экономика утратила сырьевой характер — в минувшем году всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых.