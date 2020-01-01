Ефремов в тюрьме не может работать из-за болезни

В Сети распространилась информация о Михаиле Ефремове, осужденном за пьяное ДТП со смертельным исходом. Якобы адвокат артиста Юрий Падалко рассказал последние новости. По его словам, Михаил Ефремов пропускает работу из-за хронической обструктивной болезни легких.

"Он периодически прямо сильно болеет. Есть проблемы и с сердечно-сосудистой системой", - приводит слова Падалко aif.ru.

Причем будто бы хроническая обструктивная болезнь легких у артиста прогрессирует, его здоровье "очень нехорошее". Адвокат сообщил, что Ефремов из-за недуга почти отказался от курения.

Однако едва Михаилу ЕФремову становится лучше, как он работает наравне с другими заключенными. Напомним, артист трудится в швейном цеху.

"Никаких поблажек ему нет. Единственное: когда болеет – на работу не может выходить и находится на лечении в медчасти", - отметил защитник Ефремова.

Напомним, актера приговорили к 7,5 года лишения свободы за аварию, которую он спровоцировал в июне 2020 года. Артист сел за руль пьяным, его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с другой машиной. Спасти второго водителя не удалось. Осужденный уже обращался за условно-досрочным освобождением в 2023 году, однако ходатайство было отозвано по неизвестной причине.