Информация о курском приграничье, где наши военные активно уничтожают пункты временной дислокации ВСУ и выбивают противника с укрепленных позиций. За сутки враг потерял более 300 человек, уничтожены восемь бронированных боевых машин, три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей.

Сокрушительные удары с воздуха наносит армейская авиация. В этот раз экипажи вертолётов Ми-28 точным огнем поразили скопление вражеской бронетехники и живой силы. Работали по разведанным целям. По докладу авианаводчика, поставленная задача выполнена на отлично. Пилоты благополучно вернулись на площадку вылета.

На земле не дают противнику поднять головы танкисты группировки "Север". Совместно с разведгруппами и операторами беспилотников они обеспечивают надежное огневое прикрытие мотострелкам и штурмовым подразделениям. Работают с закрытых позиций, постоянно продвигаясь вперед и меняя дислокацию, не оставляя противнику шанса на ответный удар.

Успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ и наши военные в зоне проведения СВО. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Левадное Запорожской области. Существенное поражение живой силе и технике противника нанесено в районе Доброволья Донецкой народной республики.