Украина призывает Бразилию арестовать российского лидера Владимира Путина, если он посетит саммит "Большой двадцатки" (G20). Мероприятие запланировано на ноябрь.

Как сообщает Reuters, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что "получил разведданные", указывающие на то, что Владимир Путин может посетить саммит G20 в Бразилии.

Украинский политик заявил, что "хотел бы повторить, что бразильские власти как государство — участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать". Он выразил надежду на то, что таким арестом Бразилия подтвердит "свой статус демократического и правового государства".

В Кремле при этом отмечали, что решение по поводу поездки Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию еще не принято, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Монголии проигнорировали ордер МУС и даже не подумали арестовывать Владимира Путина во время его визита в страну. Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий пригрозил, что "мы будем работать с партнерами, чтобы это имело последствия для Улан-Батора".

Проигнорировали замашки киевского режима и в Туркменистане — 11 октября Владимир Путин участвовал там в форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций". В Киеве забыли, что Ашхабад не ратифицировал Римский статут, а потому ордер Международного уголовного суда для него — ничего не значащая бумажка.