Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выделил три направления на линии фронта в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.

Как заявили в украинском Генштабе, "горячее всего сегодня на кураховском, покровском (красноармейском) и лиманском направлениях", сообщает ТАСС.

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал в соцсетях, что провел очередное заседание Ставки, на котором заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского про "фронт, особенно покровское направление, курскую операцию и наше видение дальнейших действий на плацдарме".

Российские бойцы продолжают теснить врага в зоне спецоперации. 14 октября в Министерстве обороны России рассказали, что за минувшие сутки личный состав и техника 12 бригад ВСУ поражены ударами армейской авиации и огнем артиллерии в Курской области.

На покровском направлении российскими военными заняты новые стратегические опорные пункты на пути к Селидову — важному форпосту неонацистов. Также наши бойцы успешно выбивают ВСУ из Дзержинска, который на Украине называют Торецком. Под контролем ВС России уже около 70% территории города.