ПВО сбила за ночь три беспилотника ВСУ над тремя регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией России.

По одному дрону было сбито в небе над Тульской, Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. Все БПЛА были самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате атаки ВСУ есть пострадавшие, повреждения домов и автомобилей. Утром администрация проведет обход и оценит ущерб.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы Минобороны рассказало о массированной вечерней атаке дронов на Брянскую область, были сбиты 16 БПЛА.