Белоусов отметил общность взглядов с Китаем на ситуацию в мире

Оборонные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов. Об этом заявил во вторник, 15 октября, российский министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Белоусов охарактеризовал переговоры с китайским коллегой как очень содержательные, подчеркнув, что "у нас общие взгляды, общая оценка ситуации, и общее понимание того, что нам надо вместе сделать".

Российский министр отметил, что благодаря усилиям лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина сформировано стратегическое партнерство, а "наша задача его укреплять и развивать", сообщает ТАСС.

Ранее американские СМИ писали, что стратегия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Москвы и Пекина в военной сфере. Теперь же дружба России и Китая внушает серьезную обеспокоенность Вашингтону.

При этом Министерство иностранных дел России подчеркивало, что "хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались", хотя Вашингтон пытался добиться от Москвы и Пекина неких обещаний в сфере ядерного оружия.