В российском парламенте уже ведется работа над законопроектом, который установит контроль над субкультурой квадробинг. Об этом во вторник, 15 октября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России, организатор проекта "Всероссийский День отца" Денис Майданов.

Как отметил Майданов, "сначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки". Артист назвал очевидным для него то, что "квадробинг неполезен".

По мнению Майданова, "для наших детей есть куча других способов себя занять", а потому Госдума работает над тем, чтобы взять квадробинг под контроль, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что мир оказался на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности — в том числе предлагая попробовать себя в роли животных. Политик предупредил, что США и ЕС в попытках удержать господство реализуют проект "Расчеловечивание".

Академик и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко уточнял, что "если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться", поскольку именно у родительницы в данном случае, скорее всего, "психиатрия какая-то".