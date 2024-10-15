Москалькова заявила о регулярном обмене телами погибших между Россией и Украиной

Обмен телами погибших в ходе спецоперации военных между Россией и Украиной идет постоянно.

Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Этим вопросом занимаются Минобороны и профильные службы.

"Обмены телами погибших с украинской стороной происходят постоянно... Это в любом случае гуманитарная тема, и военные занимаются ею", - отметила омбудсмен.

Ранее Москалькова посетила более чем 2 тысяч украинских военнопленных, которые находятся на российской территории. Аналогичные посещения российских военнопленных прошли на территории Украины.