Кадры спасения мужчины, выжившего после 2 месяцев дрейфа в Охотском море

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала видео спасения мужчины, который два месяца дрейфовал на катамаране в Охотском море.

Рыболовецкое судно обнаружило катамаран "Байкат" около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. В лодке находились пропавшие два месяца назад туристы – из трех выжил только один мужчина. Его брат и 16-летний племянник погибли, выживший сохранил тела родственников.

За 67 дней дрейфа мужчина похудел на 50 килограммов. Ближайшей ночью его доставят в Магадан и госпитализируют в областную больницу. По данным RT, имя выжившего - Михаил Пичугин, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Как ему удалось выжить без воды, еды и при минусовой температуре – неизвестно.

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. На их поиски отправились спасатели как из Хабаровского края, так и с Сахалина, были привлечены четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительным данным, причиной случившегося стал сломанный двигатель моторной лодки.