Танкисты группировки "Север" уничтожают опорные пункты ВСУ в приграничном районе Курской области. Также экипажи огнем поддерживают штурмовые подразделения. Точные попадания по целям на дальности до семи километров обеспечивает воздушная разведка с беспилотников.

А это уже наши вертолеты Ми-28 атакуют позиции противника в курском приграничье. Авиационными ракетами уничтожены живая сила и техника ВСУ. Удары также наносятся и по целям с соседних в Россией областях Украины, чтобы предотвратить обстрелы нашей территории.

Несколько точных выстрелов - и наблюдатели ВСУ на Красноармейском направлении в зоне ответственности группировки "Центр" уничтожены. Штурмовые подразделения могут продвигаться вперед - снайперы постоянно обеспечивают прикрытие.

На Кураховском направлении расчет РСЗО "Ураган" Южной группировки войск поразил опорный пункт ВСУ. Уничтожены также несколько единиц боевой техники противника.

А это кадры уничтожения опорного пункта украинских боевиков тяжелой огнеметной системой "Солнцепек". Применены 220-миллиметровые боеприпасы с термобарической смесью. За сутки подразделения группировки продвинулись вглубь обороны противника в районе Леваневского, Краматорска, Зализнянского и Курахова.

Артиллеристы группировки "Восток" из Бурятии не позволили формированиям ВСУ, которые недавно бежали из Угледара, закрепиться на новых позициях западнее города. Удар по ним нанесли расчеты самоходных гаубиц "Акация" и минометов особой мощности "Тюльпан".