В США активисты устроили массовый протест против поставок оружия Израилю

Более 30 палестинцев стали жертвами новой массированной атаки израильской авиации на юге сектора Газа. Как сообщают арабские СМИ, этим утром обстрелу подверглись жилые дома рядом с мечетью, где, по версии Тель-Авива, могли укрываться формирования ХАМАС. Десятки мирных жителей ранены, многие пропали без вести.

Ещё одну серию ударов израильские военные нанесли по целям на юге Ливана. Заявили о поражении 200 позиций и пусковых установок "Хезболлы". В ответ бойцы шиитского движения выпустили десятки ракет.

Ну а главной темой в западных СМИ остаётся эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Издание Washington Post утверждает, что Тель-Авив не планирует наносить удары по ядерным и нефтяным объектам Тегерана. Об этом, по данным газеты, израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену в телефонном разговоре.

В самих Штатах накануне сотни активистов устроили массовый протест против поставок оружия Израилю. Манифестанты окружили здание фондовой биржи в Нью-Йорке, торги пришлось приостановить на несколько часов.