Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Олеси Турановой из Улан-Удэ

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 9-летней Олесе Турановой из Улан-Удэ. Девочка борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Она уже перенесла несколько тяжёлых курсов химиотерапии - и сейчас Олесе необходима срочная пересадка костного мозга. Но стоит операция более двух миллионов рублей. Родителям не собрать такую сумму самостоятельно, поэтому просят помочь всех неравнодушных.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Олеси. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Пересадку нужно провести уже сейчас - время упускать нельзя.

Олеся была абсолютно здоровой девочкой. Но в три с половиной года она внезапно почувствовала себя плохо. Высокая температура, слабость – такая, что Олеся не могла даже ходить. Результатам анализов родители поверили не сразу. Диагноз, как гром среди ясного неба: у их дочери – острый лимфобластный лейкоз, рак крови.

"Это больно, это страшно. Было такое чувство, как будто это сон, как будто происходит это не с нами. Хотелось проснуться, чтобы кто-то ущипнул тебя, разбудил", - говорит Наталья Туранова, мама Олеси.

Долгие месяцы в больнице, тяжёлый курс химиотерапии – и болезнь отступила. Девочка пошла в школу, с удовольствием училась, начала заниматься плаванием. Но прошлой весной у Олеси появились пятна и синяки на коже, открылось сильное носовое кровотечение. Скорая, больница – и уже знакомый страшный диагноз. Рак вернулся.

"Случился рецидив, вернулись опять к этому этапу повторно, сейчас опять берем силы, себя в руки, ребенка настраиваем, пытаемся по новой всё это... Тяжело это всё…", – говорит Евгений Туранов, папа Олеси.

Несколько сложнейших курсов химиотерапии. Лечение девочка переносила крайне тяжело: её тошнило и совсем не было сил, возникали осложнения. Наконец, врачам удалось снова достичь ремиссии. Но чтобы болезнь не вернулась и Олеся окончательно выздоровела, ей требуется срочная пересадка костного мозга.

"Очень важным и необходимым является провести трансплантацию в данный благоприятный период, который сейчас есть - ремиссия и стабильное состояние пациента без каких-либо осложнений, поэтому это необходимо сделать как можно быстрее", - отметила Сабина Рябенко, врач-гематолог "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой".

Донор уже есть – это мама Олеси. Осталось собрать средства. Но стоит операция очень дорого - больше двух миллионов рублей. Папа девочки трудится на трёх работах, но собрать такую сумму обычной семье из Бурятии не под силу.

"Хочу обратиться к неравнодушным людям помочь в выздоровлении моего ребенка, лечение и операция дорогостоящая, моя семья не может найти такую сумму, прошу вас, помогите выздороветь моей Олесе", - сказала Наталья Туранова.

Олеся – настоящий боец. Она никогда не жалуется и очень по-взрослому выдерживает все испытания. Олеся сама раскрашивает мир вокруг себя в яркие краски. В её рисунках добро всегда побеждает – и девочка верит, что тоже обязательно победит смертельный недуг и никогда не вернётся в больничные палаты. Будет снова ходить в школу, видеться с друзьями. Просто жить – как все девятилетние девочки.

Ещё раз напомним - времени у Олеси очень мало, смертельная болезнь не отступает. Трансплантация девочке необходима как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Олеси Турановой, программа 2126