В Москве отметили юбилей исторического журнала "Родина"

Историческому журналу "Родина" - 145 лет. Первый номер вышел в далёком 1879-м году. Авторы создали по-настоящему семейное издание, в которое включали повести и романы, советы по хозяйству и рецепты с иллюстрациями.

Знаменательную дату отметили в Москве на заседании исторического клуба. Также к юбилею подготовили специальный выпуск, посвящённый Году семьи в России. В него включили очень личные истории о любви, верности, патриотизме и тепле родительского дома. 8 тысяч журналов передадут школам в столице. И ещё 4 тысячи отправят в новые регионы.

"Мы презентуем специальный выпуск, который сделали в "Год Семьи" для Донецкой, Луганской народных республик, для Запорожской и Херсонской областей. Выпуск называется "семейные ценности", и в нём мы собрали самые трогательные, самые яркие семейные истории России с XVI по XXI век", - рассказал Игорь Коц, шеф-редактор исторического журнала "Родина".