В Москве прошел гала-концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения Елены Образцовой

Легенде русской и мировой оперы посвящается. В Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоялся грандиозный гала-концерт, приуроченный к 85-летию со дня рождения Елены Образцовой.

На Исторической сцене Большого театра выступили ведущие оперные солисты столицы и Петербурга - Ольга Бородина, Хибла Герзмава, Юлия Маточкина, Владислав Сулимский и другие. Многие из них являются лауреатами международных конкурсов вокалистов имени Образцовой.

Прозвучали арии и сцены из произведений Глинки, Римского-Корсакова и Мусоргского - композиторов, чьи юбилеи также отмечаются в этом году. Одной из особенностей оперного бала стала уникальная видеопроекция, рассказывающая историю Елены Образцовой.