Зеленский обвинил КНДР в участии в боях за Россию

Глава киевского режима Владимир Зеленский на заседании Ставки заслушал доклад разведок "о намерениях россиян на осень – зиму". Об этом политик рассказал в соцсетях в понедельник, 14 октября.

Как отметил Зеленский, разведки рассказали про "практически включение в войну Северной Кореи", а также про "отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны".

Подробности политик приводить не стал, но заверил, что "в ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительству и нашим дипломатам", говорится в Telegram-канале Зеленского.

В июне, когда российский лидер Владимир Путин приезжал в Пхеньян, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России в проведении спецоперации на Украине. Политик подчеркивал, что таким способом Россия защищает свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.

На январской встрече глав МИД России и Северной Кореи российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в контексте спецоперации на Украине.