Житель Псковской области задержан за передачу Украине данных о военных объектах

Уроженец Порховского района Псковской области передавал украинской разведке координаты воинских и гражданских объектов в Пскове. Об этом во вторник, 15 октября, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Как пояснили в ведомстве, мужчина по собственной инициативе связался через интернет с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

Из негативного отношения к Российской Федерации мужчина передал представителям ВСУ фотографии и географические координаты воинских и гражданских объектов на территории Пскова. Враг может использовать эту информацию против безопасности России.

Расследуется уголовное дело о сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы пресекли шпионскую деятельность сотрудников украинских спецслужб в Калининграде. Они собирали сведения о защищенности российско-литовского участка госграницы, а также собирались похитить и увезти из России ребенка.

Также сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полицейские провели одну из самых масштабных совместных спецопераций за последнее время — в 78 регионах страны проверили участников всевозможных интернет сообществ, в том числе контактирующих с украинскими террористическими организациями.