СВУ взорвалось на капоте внедорожника на юго-западе Москвы

Самодельное взрывное устройство сдетонировало на капоте автомобиля на юго-западе Москвы. в результате ЧП пострадали три человека, в том числе маленький ребёнок.

По предварительным данным, СВУ находилось в пакете на капоте автомобиля перед лобовым стеклом. Владелец машины захотел убрать подозрительный предмет, поднял пакет, после этого произошел взрыв.

Пострадавших отправили в больницы. У ребенка рассечена голова.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном Следственном комитете. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.