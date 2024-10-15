Состояние Василия Ливанова улучшилось

Врачи рассказали о состоянии народного артиста РСФСР Василия Ливанова.

89-летний актер все еще находится в реанимации, но его состояние немного улучшилось – оно теперь в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Два дня назад telegram-канал SHOT писал, что состояние актера ухудшилось – у него загноилась послеоперационная рана.

О госпитализации Василия Ливанова стало известно 1 октября, при этом его семья опровергла сообщения, что актер попал в больницу с инсультом. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в отделение неврологии.

Позднее стало известно, что Ливанову провели операцию, во время которой у него остановилось сердце. Семья народного артиста и в этот раз отказалась комментировать ситуацию, сославшись на желание самого Ливанова.