Кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что был бы готов при определенных условиях предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. В их поставках отказывают действующие власти Германии.

При этом, как подчеркнул политик в интервью ARD, он не стал бы разрешать эти поставки "просто так". Мерц заявил, что первым его шагом станет снятие ограничения по дальности, а затем уже — разрешение поставлять киевскому режиму Taurus.

11 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз явился в Берлин — выпрашивать у Германии новую помощь, а в подкрепление своих запросов продемонстрировать очередной "план победы" над Россией. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Германия с партнерами к концу года предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 миллиарда евро.

При этом официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркивал, что ничего нового в ситуации вокруг возможных поставок Киеву со стороны Берлина крылатых ракет Taurus не появилось.