В европейских странах начинают ощущать усталость от нескончаемой поддержки Украины. Об этом во вторник, 15 октября, рассказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как риторически поинтересовалась дипломат в комментарии The Financial Times, "у Украины есть поддержка, но когда же будет достаточно?".

Валтонен подчеркнула, что эта проблема реальна, ее острота продолжает нарастать — в итоге она может вылиться в окончательный подрыв веры европейцев в необходимость продолжения этой поддержки.

Тем временем Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) выделил три направления на линии фронта в подконтрольной киевскому режиму части ДНР, заявив, что "горячее всего сегодня на кураховском, покровском (красноармейском) и лиманском направлениях".

На этом фоне в Киеве рассказывают, что новый "план победы" над Россией содержит детальную стратегию, которая включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги.