На Алтае группа туристов попала под камнепад

Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай.

ЧП произошло в устье реки Кысхыштубег в понедельник, 14 октября. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска, еще два человека получили травмы.

"Требуется эвакуация. Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России", - сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщается, что группа была зарегистрирована и шла по согласованному маршруту.

Ранее в Охотском море спасли мужчину, который два месяца два месяца дрейфовал на катамаране с телами погибших родственников.