На Алтае группа туристов попала под камнепад

Группа из 12 туристов попала под камнепад в Республике Алтай.
ЧП произошло в устье реки Кысхыштубег в понедельник, 14 октября. На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска, еще два человека получили травмы.
"Требуется эвакуация. Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России", - сообщили в региональном главке МЧС.
Сообщается, что группа была зарегистрирована и шла по согласованному маршруту.
Ранее в Охотском море спасли мужчину, который два месяца два месяца дрейфовал на катамаране с телами погибших родственников.