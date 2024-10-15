ВС России освободили более 2/3 Дзержинска в ДНР

Вооруженные силы России освободили более двух третей территории Дзержинска в ДНР (украинское название — Торецк).

Бои за город продолжаются, сообщил глава республики Денис Пушилин. В городе остаются не менее одной тысячи мирных жителей, их эвакуация затруднена. ВС России отказывают им всю необходимую помощь.

"Наши военнослужащие шаг за шагом продвигаются по населенному пункту. Уже больше двух третей точно освобождено - может быть даже, за эту ночь еще больше", - передает его слова "РИА Новости".

Дзержинск - мощный укрепрайон, где ВСУ сидят с 2014 года. Из города они ведут регулярный обстрел Горловки. После полного освобождения населенного пункта российские войска смогут двигаться на север ДНР.