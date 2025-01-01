Кабмин разрешил россиянам устанавливать самозапрет на выдачу потребкредитов

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Постановление такого содержания подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба кабмина во вторник, 15 октября, сделать это можно будет через единый портал госуслуг либо лично посетив многофункциональный центр (МФЦ).

Такими же двумя способами можно будет подать заявление о снятии самозапрета, говорится на официальном сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что Банк России отменил полной стоимости кредита по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Указанная мера будет действовать до 31 марта 2025 года, чтобы отразить в ипотечных ставках последние изменения ситуации на финансовом рынке.

Чтобы защитить россиян, Банк России потребовал от коммерческих банков проявлять бдительность, удвоив основания для блокировки операций. К ним относится нетипичный характер операции, странная активность клиента незадолго до операции, в том числе долгие разговоры по телефону и много СМС-сообщений от незнакомцев.