Новое командование по координации военной помощи Североатлантического альянса Украине (NSATU), которое создают в ФРГ, способно переломить ситуацию на фронте в пользу украинской армии. Такое мнение высказал во вторник, 15 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Политик лично побывал в Висбадене и ознакомился с формированием NSATU, высоко оценив его потенциал, цитирует заявление пресс-службы альянса Reuters.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг похвалил хорошие отношения с Россией после холодной войны. Политик отметил, что "даже после присоединения Крыма и начала боевых действий в Донбассе мы продолжали встречаться в Совете Россия — НАТО".

Марк Рютте заявлял, что отсутствие решения по ударам ВСУ вглубь российской территории не делает Украину слабее. При этом политик подчеркивал, что не в его компетенции принимать соответствующие решения от имени всего альянса.