ВС России уничтожили колонну техники ВСУ под Одессой

Колонну военной техники Вооруженных сил Украины поразили российские военные в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По информации подпольщика, удар ВС России пришелся по скоплению украинской техники в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района. Лебедев уточнил, что колонна базировалась в северной части города, передает РИА Новости.

Накануне ВС России нанесли удар "Искандером" по портовой структуре Одессы. Целью стало судно, доставившее для ВСУ средства связи, комплектующие для ремонта западной техники и вооружения. Также на месте разгрузки находились иностранные и украинские офицеры.