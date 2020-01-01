Более 116 тонн гуманитарного груза, который собрали в штабах "Москва помогает", отправили из столицы в Курскую область. Волонтеры принимают продукты питания длительного хранения.

Более 5,4 тысячи человек приняли участие в сборе. По всей Москве ежедневно открыто 14 штабов. Совместными усилиями москвичей, городских организаций и волонтеров уже удалось собрать более 481,8 тысячи единиц товаров первой необходимости и других вещей. Кроме того, добровольцы-спасатели отправляются в приграничную зону, чтобы помогать на месте. "Добро в единстве — это пример, который показывают столичные жители и волонтеры. Москвичи приходят целыми семьями, в обеденный перерыв на работе, после учебы — они ищут возможности для того, чтобы помочь жителям Курской области.

Особенно горожане заботятся о детях, рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Больше всего собрали канцелярских принадлежностей для школы, а также в списке присыпки, подгузники, игрушки, сухие смеси, соки, питьевая вода, пюре, каши, печенье и другие товары. Больше всего москвичи собрали именно товаров для детей. Также постоянно требуются продукты питания длительного срока хранения, средства личной гигиены, а в канун холодов — сезонная одежда для взрослых.

Жители столицы могут стать волонтерами в одном из штабов "Москва помогает".

Присоединиться к волонтерскому корпусу можно на сайте ресурсного центра "Мосволонтер". Он принимает в свои ряды граждан в возрасте от 14 лет. Добровольцы помогают в две смены: с 10:00 до 14:30 и с 14:30 до 19:00. Их задача — собирать гуманитарную помощь, сортировать товары по категориям, вносить информацию в базу данных, упаковывать и готовить к отправке заполненные коробки. Уточнить информацию о необходимых товарах и работе пунктов можно ежедневно с 10:00 до 19:00 по телефону горячей линии "Время помогать": +7 499 170⁠-02⁠-25. Она уже обработала более 2,7 тысячи вопросов, посвященных Курской области.

Добровольцы помогают не только в Москве, но и в Курской области.

26-летняя москвичка Евгения Лийн в рядах добровольцев с 2020 года. С марта 2022-го она регулярно выезжает в Ростов-на-Дону, Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также в Белгород и Курск. Когда потребовалась помощь в Курской области, Евгения сразу откликнулась. О времени выезда узнала менее чем за сутки, но успела оперативно собраться. Ее цель — поддержать людей в сложной ситуации. Девушка провела в приграничном регионе две недели. По словам Евгении, не было ничего более важного, кроме как скорее передать нуждающимся людям помощь. Особенно приятно было видеть палеты с наклейками "Москва помогает": жители столицы откликнулись и поддержали. В такие моменты особенно гордишься своими земляками. Москвичу волонтеру-спасателю Илье Аникеенко всего 19 лет, а на благо города и общества он трудится уже 3,5 года. В Курскую область отправился в одной команде с Евгенией Лийн.

Задачи на месте формируются в зависимости от должностей добровольцев.

В течение дня они заняты разгрузкой, погрузкой, доставкой гуманитарных грузов в пункты временного размещения или адресату. У местных жителей есть необходимость в бытовых стандартных вещах, например в постельном белье, средствах личной гигиены, продуктах питания, раскладушках, матрасах. Илья Аникеенко отметил, что куряне относятся к добровольцам с благодарностью и уважением за помощь. Многие ребята находят силы во взгляде тех людей, которым помогли — этот взгляд благодарности не описать словами, его можно только почувствовать.

Узнать больше о социально полезной акции "Москва помогает" можно на сайте этого проекта. Информация о культуре добрых дел в столице доступна на сайте ресурсного центра "Мосволонтер", на его странице в соцсети "ВКонтакте" и в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки "Север" ВС России доставили гуманитарную помощь жителям отдаленных деревень в приграничном районе Курской области, куда не могут добраться гражданские волонтеры. Эти населенные пункты, оказавшиеся под обстрелами киевских боевиков, часто остаются без электричества, газа и продовольствия.

В освобожденных районах активно идет разминирование местности. Украинские националисты все чаще используют практически неизвлекаемые мины с сейсмическими и лазерными датчиками. Российские саперы после разведки уничтожают взрывоопасные предметы дистанционно с помощью беспилотников.