Проект закона о запрете пропаганды чайлдфри рекомендован к принятию в I чтении

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри (отказ от рождения детей) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Председатель комитета Александр Хинштейн подчеркнул, что речь идет именно о запрете пропаганды, а не об ограничении права россиян иметь или не иметь детей.

Авторы законопроекта – спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также ряд других депутатов и сенаторов, передает "Интерфакс".

Ранее в Кремле заявили, что все мешающие деторождению факторы должны исчезнуть из жизни россиян.