Расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

Свыше триллиона рублей выделят из бюджета Москвы на развитие здравоохранения. Более 140 миллиардов направят на модернизацию материально-технической базы медучреждений.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, до конца 28 года в столице будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи. Уже в следующем году завершат реконструкцию поликлиник, достроят корпуса 62-й городской онкобольницы на территории "Сколково" и многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира. Будет возведено более 30 объектов здравоохранения.

Продолжат создавать сеть центров женского здоровья, развивать единую цифровую платформу и другие важнейшие проекты медицины.