Европейским странам необходимо обсудить, что делать с беженцами с Украины после 2026 года на фоне ограниченных ресурсов Евросоюза. Такое мнение во вторник, 15 октября, высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как пишет Focus, ЕК предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе. Фон дер Ляйен заверила, что это поможет интеграционному объединению установить новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов.

Это заявление прозвучало на фоне решений целого ряда стран ЕС о сокращении мер поддержки мигрантов, в том числе украинских. Например, в Польше отменяют некоторые виды социальных выплат, в Норвегии и Венгрии будут отказывать просителям с запада Украины, так как эти регионы страны считаются безопасными для возвращения.

При этом депутат бундестага Антон Хофрайтер припугнул, что Евросоюз в ближайшие годы может столкнуться с наплывом сотен тысяч беженцев с Украины, если интеграционное объединение не будет и дальше оказывать киевскому режиму военную и экономическую помощь.