Появились подробности о состоянии пострадавшего при взрыве в Москве мужчины

Мужчина, который пострадал в результате взрыва машины на юго-западе Москвы, находится в реанимации. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Следствие устанавливает, кто причастен к взрыву. По одной из версий, инцидент может быть связан с профессиональной деятельностью пострадавшего.

Взрыв самодельного взрывного устройства произошел на юго-западе Москвы во вторник утром. Взрывчатка находилась в пакете на капоте автомобиля. Пострадавший попытался убрать подозрительный предмет, после чего произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело.