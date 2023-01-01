Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в 2023 году называл Израиль "голым королем" из-за того, что он может своими действиями спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке.

По сведениям американского журналиста Боба Вудворда, изложенным в его "Война", в октябре 2023 года Израиль был готов начать превентивную операцию на юге Ливана и "мы были на волосок от полномасштабной войны на Ближнем Востоке".

Салливан заявил, что ощущение того, что Израиль — "голый король", "было таким сильным и глубоким", что это ощущалось "очень болезненно", цитирует Вудворда ТАСС.

Ранее американские СМИ писали, что Израиль предупредил США о возможных ударах по военным целям в Иране. Предположительно, это означает, что со стороны еврейского государства может последовать более ограниченный ответный удар для того, чтобы "не допустить полномасштабной войны".

Тем временем посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что решение Вашингтона передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD, пока Украина выпрашивает у США новую помощь, это оплеуха киевскому режиму.