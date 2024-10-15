В Смоленской области задержали призывавшего к убийству русских

Сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области украинца, который призывал убивать российских и белорусских военных.

43-летний мужчина являлся приверженцем националистических взглядов, сообщили в региональном УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время следователи проверяют причастность задержанного к другим преступлениям, передает РИА Новости.

В начале октября ФСБ предотвратила попытку теракта в здании УМВД Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами.