В Смоленской области задержали призывавшего к убийству русских

Сотрудники ФСБ задержали в Смоленской области украинца, который призывал убивать российских и белорусских военных.
43-летний мужчина являлся приверженцем националистических взглядов, сообщили в региональном УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". В настоящее время следователи проверяют причастность задержанного к другим преступлениям, передает РИА Новости.
В начале октября ФСБ предотвратила попытку теракта в здании УМВД Смоленской области. Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами.