В Москве проходит финал соревнований военно-спортивного фестиваля им. Суворова

Воспитание патриотизма и пропаганда здорового образа жизни у подрастающего поколения. В Москве проходит финальный этап соревнований третьего Всероссийского военно-спортивного фестиваля имени Суворова среди кадетов.

Состязания посвящены героям спецоперации и проходят на базе Центрального спортивного клуба армии. Они включают такие дисциплины как баскетбол, настольный теннис, армейский рукопашный бой, борьба.

В мероприятии участвуют суворовцы, нахимовцы, юнармейцы, обучающиеся кадетских классов, а также казачество и воспитанники патриотических клубов. Помимо соревнований, подготовлена и развлекательная программа, включающая мастер-классы и экскурсии в музеи города.