В Москве образовался первый снежный покров

Эффектно, но ненадолго В Москве образовался первый временный снежный покров - на месяц раньше срока.

Его высота - около сантиметра. Обычно снег ложится только в конце ноября. Однако в ближайшие сутки потеплеет. И от него останутся лишь лужи. Но первый снег всё равно произвёл впечатление. Накануне в Москве выпало более 80% от "октябрьской нормы" осадков. Сильный ветер ломал ветки и целые деревья, обрывал провода...

Сегодня ненастье утихло. Но мегаполис не покинуло. Световой день сокращается - и чтобы поднять настроение москвичам, освещение в столице перевели на зимний режим. Включать фонари и подсветку будут раньше, а выключать позже.