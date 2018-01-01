Поздняков объявил об уходе с поста президента Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков во вторник, 15 октября, объявил о решении покинуть занимаемый пост.

По мнению Позднякова, "для дальнейшего укрепления олимпийского движения России сейчас сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды".

Глава ОКР выразил убежденность в том, что на заседании 7 ноября исполком комитета поддержит его решение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства, сообщает "Интерфакс — Спорт".

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков был избран главой ОКР в 2018 году. Его единственным конкурентом был руководитель общественного совета при Минспорта и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

Станислав Поздняков отказался поддержать призывы к бойкоту Олимпиады, несмотря на попытки западных государств изолировать Россию от мирового олимпийского и спортивного движения. Глава ОКР призывал задуматься, к чему способен привести нашу страну "подобного рода демарш".