В аэропорту "Шереметьево" представили инновации в российской авиации

Учебная кабина, умный микроскоп и уникальные электрический топливозаправщик - все это можно было увидеть на "Дне инноваций" в аэропорту Шереметьево, которое прошло в рамках технологического конкурса правительства Москвы "Авиатех". Его цель — найти и внедрить уникальные решения в авиационную отрасль столицы. Какие технологии уже взяли на вооружение?

Разработать инновационное решение — задача не из легких, но участники конкурса "Авиатех" блестяще справились с этой задачей, представив действительно уникальные проекты. Эти разработки были продемонстрированы на "Дне инноваций" в Шереметьево, где можно было увидеть, как современные технологии делают авиацию безопаснее, эффективнее и экологичнее.

"Программа "Технологические конкурсы" помогает технологическим компаниям находить своих непосредственных заказчиков. Заказчиков в лице крупнейших наших корпораций либо в лице городских департаментов и подведомственных учреждений. В среднем это около 200, например, конкурс "Авиатех" собрал 180 заявок, из которых мы традиционно отбираем 30 лучших, и они проходят в конкурсную программу", - сообщила Анна Чунина, заместитель генерального директора Агентство инноваций Москвы.

Подобные конкурсы, как "Авиатех", помогают российской промышленности развиваться и внедрять новые технологии. В Шереметьево уже используют передовые решения, например, для обучения экипажей самолетов с помощью симуляторов. Для пилотов создана кабина, практически неотличимая от настоящей: она физически воспроизводит движения самолета, а изображение за окнами создает эффект реального полета.

Внедрили прогрессивные устройства и на топливной станции аэропорта. Умная система безопасности мгновенно реагирует на критические изменения показателей, в случае утечки все движки и насосы автоматически остановятся. Также техника способна самостоятельно регулировать настройки, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Перед заправкой в самолет топливо проходит строгую проверку на соответствие стандартам качества. В лабораториях Шереметьево уже готовятся внедрить новое оборудование, которое автоматизирует анализ сырья и повысит эффективность процесса.

"В январе мы внедрим новый микроскоп, который уже будет подсчитывать. Совместно с российской фирмой разработали программное обеспечение, то есть микроскоп уже будет автоматически все это также подсчитывать, какого размера, сколько частиц у нас содержится", - пояснила Надежда Хамитова, начальник лаборатории топливной станции.

Кроме того, в аэропорту появились машины, которым топливо вовсе не требуется. Среди новинок — электрический топливозаправщик, работающий без выбросов и не нуждающийся в бензине или дизеле, более того, он пока единственный в России.

"Чтобы выехать на линию, его необходимо подзарядить, заряжается он так же легко и просто, как легковой автомобиль. Время подзарядки от 0 до 100% не более 3 часов", - отметил Рафаэль Гайнулин, начальник транспортного отдела.

Все эти технологии — будущее авиации, именно на их основе будет развиваться современная отечественная авиаотрасль.