Полиция в Москве накрыла подпольный цех по производству гиалоурановой кислоты

Красота, опасная для жизни! Московские полицейские ликвидировали подпольный цех по производству гиалоурановой кислоты для подкожных инъекций.

Злоумышленники подготовились основательно. Закупили лабораторное оборудование, ингредиенты, колбы и холодильники. Готовую продукцию сбывали через интернет в различные коммерческие клиники.

По предварительной оценке, доход от производства превышал 100 млн рублей в год. Вот только за качество препаратов никто не отвечал. В ходе обысков изъяты не только компьютеры и кассовая техника. Но и черная бухгалтерия, а также базы клиентов.