Кремль разъяснил суть договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи подразумевает сотрудничество во всех областях, в том числе в сфере безопасности. Об этом во вторник, 15 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в ответ на просьбу уточнить, будут ли Москва и Пхеньян помогать друг другу в случае нападения третьей страны, содержащиеся в документе формулировки не требуют дополнительных уточнений.

Песков подтвердил, что указанным договором и его принципами Россия и КНДР намерены руководствоваться при дальнейшем развитии отношений, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американские власти готовы к переговорам по денуклеаризации без каких-либо предварительных условий с Россией, Китаем и Северной Кореей, чтобы "окончательно избавить мир от ядерного оружия".

При этом в июне, когда российский лидер Владимир Путин приезжал в Пхеньян, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о полной поддержке России в проведении спецоперации на Украине. Политик подчеркивал, что таким способом Россия защищает свой суверенитет, территориальную целостность и безопасность.