Фасады обновляют на двух домах на Беговой и Ленинградском проспекте

Образец советского неоклассицизма. Входные группы - украшают порталы и портики. Оконные проёмы на нижних этажах разделяют пилястры. Углы здания выделены крупным рустом. Этому дому на Беговой улице - за 80. Построен в 1940-м году. Жил здесь известный авиаконструктор Михаил Гуревич, один из создателей скоростных истребителей - знаменитых "МиГов". И в соседях у него тоже были авиастроители, рассказывает Михаил Масальский, он и сам здесь живет последние 30 лет.

Главная задача - капитальный ремонт фасада. Он проводится в несколько этапов. Сначала расчищают и освобождают поверхность от грязи, пыли, слоев старой краски. Ремонтируют кирпичную кладку. Обрабатывают антигрибковым раствором. Используют гидрофобизацию - современный метод защиты стен от всех погодных проблем. Воссоздают элементы архитектурного декора.

"Работы по капитальному ремонту фасада находятся на завершающем этапе. Осталось выполнить ремонт входных групп - это замена входных дверей, установка козырьков над входными группами", - рассказал Павел Лякишев, начальник отдела строительного контроля по САО Фонда капитального ремонта.

А жители дома на Ленинградском проспекте у метро Сокол уже частично могут оценить работы на фасаде. Здание это - часть грандиозного ансамбля, занимающего практически квартал. Строилось долго - начали в 1938-м - завершили уже в начале пятидесятых. С него собственно и стал формироваться новый облик всего района.

"Постепенно начинает, в основном, в сороковых годах, проспект застраиваться высокими красивыми домами, долгое время здесь была сельская местность. И дом этот имеет историю, связанную с "королями неба", - рассказала Александра Гурьянова, экскурсовод.

Тематика военно-воздушных сил - на порталах, в украшении дома. И среди самых известных жильцов немало людей, связанных с авиацией. Один из них - легендарный советский авиаконструктор Александр Яковлев, создатель истребителей, бомбардировщиков, пассажирских лайнеров и вертолётов. Впрочем, не только авиация. Много лет здесь живет и известный актер Владимир Конкин. Старожилы хорошо помнят, каким был раньше цвет дома - его и старались вернуть во время ремонта.

Кроме того, заменили водосточную систему, были восстановлены утраченные лепные декоры на балконах. "Были выполнены работы по восстановлению геометрии плит балконов. Восстановлен венчающий карниз. Венчающий карниз был сложный", - отметил Даниил Чаркин, начальник участка компании-подрядчика.

Доверили его рукам реставраторов. Сейчас осталось докрасить фасад. И уже в ближайшее время - осенью - все ремонтные работы в домах и на Ленинградском проспекте, и на Беговой улице будут завершены.