Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море мужчину доставили в Магадан

Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина доставили в Магадан.

Его на носилках вынесли к машине скорой помощи с судна "Ангел", сообщили в МЧС России. В настоящий момент мужчина находится в реанимации, его организм сильно истощен и обезвожен. Врачи говорят, что он будет жить. В настоящий момент Михаил очень слаб, чтобы разговаривать.

Как ожидается, медики проведут полную диагностику организма, возьмут анализы. После того, как Михаил окрепнет, с ним начнет работать медицинский психолог.

Двое мужчин и 15-летний подросток пропали 9 августа, после того, как выдвинулись на катамаране "Байкат 470" от мыса Перовского (Хабаровский край) в сторону острова Сахалин. На их поиски отправились спасатели как из Хабаровского края, так и с Сахалина, были привлечены четыре воздушных судна, в том числе самолет Ан-74 МЧС России.

Из трех путешественников выжил только один – Михаил Пичугин. Его брат и 16-летний племянник погибли от переохлаждения и обезвоживания – запасов у команды было примерно на две недели. Мужчина сохранил тела родственников, привязав их к лодке, чтобы их не смыло за борт.

Пичугин 67 дней дрейфовал в море, 20 из которых провел с телами умерших родственников. Он похудел на 50 килограммов. Telegram-канал SHOT пишет, что Михаил собирал дождевую воду и размачивал горох, чтобы его подольше хватило.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По предварительным данным, причиной случившегося стал сломанный двигатель моторной лодки.