Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1575 боевиков и несколько складов с боеприпасами.

В зоне группировки войск "Центр" противник потерял до 500 военных, в зоне ответственности "Запада" - до 300 человек, "Востока" - до 95 человек, "Юга" - до 590 человек, "Севера" - до 30 человек, "Днепра" - 60 человек.

Также за минувшие сутки наши средства ПВО сбили в зоне спецоперации французскую управляемую авиабомбу Hammer и 43 беспилотника ВСУ, заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о трех сбитых за сутки беспилотниках в небе над Тульской, Курской и Белгородской областями.