Утверждение главы киевского режима Владимира Зеленского о включении Северной Кореи в украинский конфликт — это страшилка для западных стран, чтобы выманить у них больше денег. Такое мнение высказал во вторник, 15 октября, член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Как подчеркнул парламентарий, "Зеленский продолжает плодить оголтелые и огульные заявления, выдавая свои домыслы за реальные факты". Действует он "по уже накатанной схеме выманить оттуда новые партии оружия и денег на содержание киевского режима".

Шеремет высказал убежденность в том, что если и говорить о включении в украинский конфликт третей стороны, то это страны НАТО, которые накачивают Украину вооружениями и отправляют ей инструкторов и наемников, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на просьбу уточнить, будут ли Москва и Пхеньян помогать друг другу в случае нападения третьей страны, подчеркнул, что содержащиеся в договоре о всеобъемлющем партнерстве формулировки не требуют уточнений.

При этом власти России не раз опровергали домыслы о том, что северокорейские бойцы воюют в зоне спецоперации, якобы помогая российским военнослужащим. Никаких доказательств этих утверждений ни Запад, ни киевский режим привести не смогли.