Украина накопила 12,2 миллиардов кубометров газа — этого достаточно для начавшегося отопительного сезона. В этом во вторник, 15 октября, заверил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

Как заверил политик, также накоплено 3,1 миллиона тонн угля, а все подконтрольные киевскому режиму девять атомных энергоблоков благополучно работают.

Шмыгаль утверждает, что "этого достаточно для прохождения зимы", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на Украине Каролина Линдхольм Биллинг признала, что организации не хватает средств для помощи Украине в зимний период.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что теперь речь идет о посягательстве ВСУ на территорию России, а "энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны". Так он ответил на вопрос о том, планируют ли российские бойцы бить по энергетическим объектам Украины зимой.