В Видном сгорели четыре автобуса

В подмосковном Видном сегодня утром сгорели сразу четыре автобуса. Всё началось с того, что одна из машин не завелась из-за технической неисправности.

Пока водитель вызывал ремонтную бригаду, автобус неожиданно задымился и вспыхнул. Пламя мгновенно перекинулось на соседний транспорт. Всё произошло настолько быстро, что сотрудники просто не успели ничего сделать.

Спасатели оперативно прибыли на место ЧП. К тому времени огнем уже было охвачено 80 квадратных метров. Меньше чем за час пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.