Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Овны

День духовных поисков и благих дел: сегодня важно уделить внимание внутреннему миру и карме. Спешите совершать добрые поступки, исправлять свои ошибки.

Тельцы

У вас получится проанализировать причины неудач в личной жизни или намечтать себе новую любовь. Синергия Венеры и Нептуна творит чудеса, действуйте!

Близнецы

Вопросы здоровья, особенно ментального, сегодня особенно актуальны. Если у вас есть проблемы со сном или тревожностью, консультация специалиста поможет.

Раки

Венера и Нептун сделают Раков мечтательными и рассеянными. Будьте осторожны на улицах, в транспорте, а на витание в облаках выделите время вечером.

Львы

Хотите красивую осеннюю фотосессию всей семьей? Сегодня это реально, если только позволит погода, а если нет – устройте чаепитие под задушевную беседу.

Девы

Девам полезно взять ручку и записать свои чувства, тревоги или планы – то, что вас волнует. Вот увидите – инсайты пойдут еще до того, как вы поставите точку.

Весы

Звезды настраивают вас на разумное отношение к финансам. Так как сегодня многие Весы могут запросто оставить уйму денег на шопинге или у косметолога.

Скорпионы

Венера в вашем знаке любезничает с Нептуном, заставляя увидеть красоту этого мира. Найдите время на творчество, музыку, стихи – то, что питает вашу душу.

Стрельцы

Это мистический день: вам будут интересны эзотерика, астрология, гадания. Многие Стрельцы купят соответствующие курсы или пойдут на консультацию.

Козероги

Козероги редко позволяют себе слабости, но сегодня вам может показаться, что вы беззащитны. Это тонкие энергии планет бередят душу – скоро все пройдет!

Водолеи

Хотя у этого дня очень светлый энергетический фон, для Водолеев это время делать деньги. Из своего творчества, особенностей и даже необычной внешности.

Рыбы

Сегодня день тонких настроек, которые понятны лишь избранным, например, вам. Венера и Нептун помогут погрузиться в нужное состояние и загадать желания.