Госдума приняла закон против фиктивных браков мигрантов

Государственная дума во вторник, 15 октября, приняла закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков и фиктивных усыновлений детей для легализации в России.

Принятыми поправками устанавливается увеличение до трех лет срока нахождения в браке, необходимого для получения разрешения на временное проживание в упрощенном порядке.

Также не менее трех лет должно пройти от усыновления (удочерения) ребенка с российским гражданством, чтобы самому получить паспорт в России, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа парламентариев от ЛДПР разработала законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. Это касается низкоквалифицированных работников, которые не имеют российского гражданства и работают в нашей стране только на основании трудового договора или патента.

Источники отмечали, что российские власти обсуждают создание в стране нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику. Предполагается, что оно будет напрямую подчиняться президенту.