Экономист Кузьминов рассказал о феномене "бедных в кавычках"

В России есть феномен — мало зарабатывающие дети богатых родителей. Суть феномена в том, что с точки зрения статистики это бедные граждане, хотя в действительности таковыми не являются. Об этом рассказал во вторник, 15 октября, научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Эти "бедный в кавычках", как отметил Кузьминов, "живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители". Соответственно по уровню жизни они входят в категорию наиболее обеспеченных россиян, а формально, с точки зрения статистического учета, они бедняки.

Эксперт подчеркнул, что "в России это распространено гораздо больше, чем в Европе или США, и мы должны точно это учитывать", сообщает РБК.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила шесть шагов по борьбе с реальной бедностью в стране. Она, в частности, заявила, что необходимы "специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться".

В апреле федеральному правительству было предписано принять меры по сокращению к 2030 году уровня бедности населения ниже отметки 7%. При этом в марте выяснилось, что в России 13,5 миллиона человек находятся за чертой бедности — это 9,3% населения страны.