Глава "Росатома" доложил Путину о ситуации в отрасли

Атомная энергетика России активно развивается, несмотря на серьезные внешние вызовы. О ситуации в отрасли Владимиру Путину доложил сегодня глава "Росатома" Алексей Лихачев.

На встрече в Кремле он заявил, что выручка госкорпорации по итогам года увеличится почти на четверть и составит не менее трех триллионов рублей. Одним из важнейших направлений деятельности Росатома является выполнение гособоронзаказа. Он, в частности, включает разработку оружия на новых физических принципах, а также развитие неядерных вооружений, в том числе для нужд специальной военной операции. Успешно наращивает корпорация и международное сотрудничество, развивает логистические маршруты.

"Работаем слаженно, в том числе с нашими транспортниками, железнодорожниками, и наша задача – обеспечить логистический суверенитет, развивая при этом контейнерные перевозки особым образом с нашими зарубежными партнерами", - сообщил Лихачёв.